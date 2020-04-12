التنمر بضحايا كورونا أزمة وعى وجريمة.. غدًا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، بعد التجمهر ضد الجنازة والأطباء والاعتداء على المستشفيات.. التنمر بضحايا كورونا أزمة وعى وجريمة. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. القوات المسلحة توزع كمامات طبية مجانا تنفيا لتوجيهات السيسي. السيسى يوجه باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور وتحديث منظومة النقل.. الرئيس يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير النقل ومستشار الرئيس للتخطيط العمرانى دروس أحداث «شبرا البهو».. غياب القيادات التنفيذية والشعبية وتراجع دور أدوات التغيير ساهم فى سيطرة أفكار الجماعات الدينية.. والمتطرفون يستخدمون «ميكروفون المساجد» فى ضخ الكراهية وإفشاء التعصب والحشد شباب شمال سيناء «متطوعون» فى مواجهة كورونا.. تنفيذ حملات توعية وتعقيم.. وتقديم إعانات للأسر الأكثر احتياجا Advertisements شهادات دولية: الاقتصاد المصرى «صامد» فى مواجهة تداعيات كورون.. فيتش: استمرار تحقيقه أعلى نمو في المنطقة لعام 2020 ليصل لـ4.1%.. البنك الدولى: مصر الأفضل أداءً في مؤشر القدرات الإحصائية بين دول المنطقة وزيرة التعاون الدولى: أزمة كورونا ستدفع للتعجيل بالإصلاحات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالى المشاط تستعرض جهود الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا فى جلسة عبر الفيديو كونفرانس لمعهد الشرق الأوسط وزيرة الصحة توجه بالاستجابة لكل احتياجات الأطقم الطبية.. هالة زايد تعقد اجتماعا بـ"الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية والإدارية بـ4 مستشفيات العزل.. ولجنة مركزية للحد من العدوى بالمستشفيات أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في الرياضيات "لغات" "1 – 2" النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل فى واقعة دفن طبيبة الدقهلية.. حبس متهمين بحيازة سلع مجهولة المصدر 4 أيام المتهمان أدارا محلا صناعيا غير مرخص.. وأقرا بإنتاجهما الكمامات والملابس الطبية المغشوشة منذ سبع سنوات شباب البرنامج الرئاسى يطلقون مبادرة «رد الجميل» لتوفير أدوات التعقيم لنصف مليون أسرة الشباب يشارك ضمن فريق الرصد الميدانى بشكل تطوعى فى تنظيم صرف المعاشات بالبحيرة فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لشباب البرنامج بالمحافظات



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