شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإعلام تكشف تفاصيل مؤتمر 5 وزارء حول آلية صرف منحة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الإعلام عن تفاصيل المؤتمر الذى عقده وزراء التموين، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات والقوى العاملة ووزير الدولة للإعلام بمقر وزارة الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن الإجراءات الخاصة بصرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية .

وأوضح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه من خلال توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمبادرة صرف التعويضات اللازمة للعمالة غير المنتظمة وذلك فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، تقرر صرف منحة شهرية للعمالة غير المنتظمة بالدولة قدرها خمسمائة جنيه لمدة ثلاثة أشهر، حيث تم تسجيل حوالى 2 مليون عامل وعاملة وبعد التدقيق والفحص وصلنا لميون ونص المليون عامل، وسيبدأ الصرف غداً الاثنين حتى الخميس وستحدد فترة أخرى لمن يتخلف عن الصرف لنهاية الشهر.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة الظروف الاستثنائية فكانت توجيهات رئيس الجمهورية بجمع بيانات العمالة غير المنتظمة وصرف إعانة شهرية بقيمة 500 جنيه لمدة ثلاث شهور، ومنذ ذلك الحين شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسته للعمل على تنفيذ المبادرة، فشملت قاعدة بيانات من قاموا بالتسجيل ومن أرسل على بوابة الشكاوى الحكومية وحتى بيت الزكاة المصرى وبعد التنقية ولعدم التكرار وصل العدد لميلون ونصف المليون، ووفرت الحكومة التمويل اللازم، وتم فتح حساب رقم (2030) فى جميع فروع بنك مصر على مستوى الجمهورية لمن يريد المشاركة فى التبرع لتلك الفئات.

Advertisements

وأوضح عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الآلية التى ستتبع فى صرف هذه المنحة، سيتسلم كل مستفيد رسالة نصية على التليفون المحمول الخاص به والمسجل بقاعدة البيانات قبل موعد الصرف بيوم والتى ستبدأ من اليوم، لإبلاغه باليوم المحدد والجهة التى سيصرف منها، ومن خلال ثلاث جهات على مستوى الجمهورية وهى البريد المصرى بمنافذه على مستوى الجمهورية، والمدراس تابعة لمكاتب البريد، فروع البنك الزراعى المصرى على مستوى الجمهورية، وعلى المستفيد ان يختار أى فرع من الجهة المحددة له فى الرسالة دون غيرها، ولن يتم الصرف إلا لمن وصلته الرسالة وفى اليوم أو الجهة المحددة، مع الأخذ فى الاعتبار بضرورة وجود أصل بطاقة الرقم القومى وصورة ضوئية وجهاز المحمول الذى عليه نص الرسالة ومن غير ذلك لن يتمكن من الصرف، وتم إنشاء رقم للتواصل (142) ليتعرف كل مواطن مستفيد على ميعاد وجهة الصرف الصرف منها الإعانة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات مراعاة عدم الازدحام، وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وذكر الدكتور على مصلحى، وزير التموين، أن اللجنة الخاصة بهذه الأزمة ترغب فى تنفيذ عمل إيجابى للمواطن فى ظل هذه الظروف، هناك عدة أخطاء ظهرت اثناء تسجيل البيانات منها التكرار والازدواجية فى ادخال الأرقام القومية وأرقام الهواتف.

وأكد مصلحى أنه لن يكون هناك نجاح إلى بتعاون المواطن مع الحكومة، والظهور بالمظهر الإيجابى المتحضر، موجهاً الشكر لهيئة الرقابة الإدارية فى التعاون والمساعدة فى هذه المبادرة .

واختتم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام المؤتمر مؤكداً أن من سيتخلف عن مبادرة الصرف ستصله رسالة ثانية، وأن كل هذه التسهيلات من أجل رعاية ودعم المواطن، وأن الحكومة من أهم اولوياتها الحفاظ على كل مواطن فى ظل هذه الظروف الاستثنائية، ولقد اجتمع الوزراء المعنيون اليوم فور إنهاء واعتماد آلية صرف الإعانة للشرح والتوضيح وبكل شفافية وضوح، لا وجود للشائعات ولا للمزايدات.