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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. القوات المسلحة توزع كمامات مع التذاكر بمحطتى مترو الشهداء والسادات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قامت القوات المسلحة بتوزيع كراتين كمامات طبية على مكاتب تذاكر محطتى مترو الشهداء وأنور السادات لتوزيعها مجانا على الركاب مع التذاكر، بحيث يتم توزيع كمامة على كل تذكرة.
وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" إنه يتم توزيع الكمامات على الركاب مجانا لحين نفاذ الكمية، وأنه تم اختيار المحطات الأكثر كثافة لتوزيع الكمامات على الركاب خلال شرائها التذاكر.
وأضافت المصادر إنه يتم إعطاء كل راكب كمامة مع التذكرة التى يشتريها، وأنه يستمر توزيع الكمامات لحين نفاذ الكميات التى وزعتها القوات المسلحة على محطات المترو.
يذكر أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعى والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين .
وجدير بالذكر أن القوات المسلحة قامت بفتح خمسة خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية وفقأ لمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين فى ظل خطة الوقاية الشاملة التى تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا .
يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لتقديم كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى
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