شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. القوات المسلحة توزع كمامات مع التذاكر بمحطتى مترو الشهداء والسادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت القوات المسلحة بتوزيع كراتين كمامات طبية على مكاتب تذاكر محطتى مترو الشهداء وأنور السادات لتوزيعها مجانا على الركاب مع التذاكر، بحيث يتم توزيع كمامة على كل تذكرة.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" إنه يتم توزيع الكمامات على الركاب مجانا لحين نفاذ الكمية، وأنه تم اختيار المحطات الأكثر كثافة لتوزيع الكمامات على الركاب خلال شرائها التذاكر.

وأضافت المصادر إنه يتم إعطاء كل راكب كمامة مع التذكرة التى يشتريها، وأنه يستمر توزيع الكمامات لحين نفاذ الكميات التى وزعتها القوات المسلحة على محطات المترو.

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