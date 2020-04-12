شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: صرف إعانة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه بدءً من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام خلال المؤتمر الصحفي اليوم الذي عقد بمقر وزارة الدولة للإعلام وبمشاركة وزراء التموين، التخطيط، والتنمية الاقتصادية، الاتصالات، والقوى العاملة، أن اجتماع الوزراء المعنيين اليوم جاء للشرح والتوضيح فور الإنتهاء من إجراءات وآلية صرف الإعانة للعمالة الغير منتظمة ، وقدرها خمسمائة جنيه لمدة ثلاث أشهر بدءً من الغد.

وأوضح وزير الإعلام أن من سيتخلف عن مبادرة الصرف ستصله رسالة ثانية، مشيراً إلى أن كل هذه التسهيلات من أجل رعاية ودعم المواطن.

وأكد وزير الدولة للإعلام أن الحكومة من أهم أولوياتها الحفاظ على المواطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية معتمدين الشفافية والوضوح، لا وجود للشائعات ولا للمزايدات.

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