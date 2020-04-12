شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: صرف إعانة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه بدءً من الغد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام خلال المؤتمر الصحفي اليوم الذي عقد بمقر وزارة الدولة للإعلام وبمشاركة وزراء التموين، التخطيط، والتنمية الاقتصادية، الاتصالات، والقوى العاملة، أن اجتماع الوزراء المعنيين اليوم جاء للشرح والتوضيح فور الإنتهاء من إجراءات وآلية صرف الإعانة للعمالة الغير منتظمة ، وقدرها خمسمائة جنيه لمدة ثلاث أشهر بدءً من الغد.
وأوضح وزير الإعلام أن من سيتخلف عن مبادرة الصرف ستصله رسالة ثانية، مشيراً إلى أن كل هذه التسهيلات من أجل رعاية ودعم المواطن.
وأكد وزير الدولة للإعلام أن الحكومة من أهم أولوياتها الحفاظ على المواطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية معتمدين الشفافية والوضوح، لا وجود للشائعات ولا للمزايدات.
وكان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، قد أكد إن الحكومة كانت حريصة على عقد أكثر من اجتماع لمناقشة آليات صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، والحفاظ على المواطن المصرى.
وأضاف أسامة هيكل خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر وزارة الإعلام، أن الـ ٥ وزراء من الحكومة الذين يشاركون فى المؤتمر، يعملون ضمن مجموعة أكبر بشأن الحفاظ على العمالة غير المنتظمة، وأوضح: "مافيش فرصة للتلاعب، مافيش أى مجال لإطلاق أى شائعة".
وذكر أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن من يتخلف عن ميعاد صرفه لمنحة العمالة غير المنتظمة عليه أن ينتظر رسالة أخرى ستصله بميعاد و جهة الصرف.
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