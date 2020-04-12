شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسى يوجه باستمرار جهود مشروعات الطرق وتحديث منظومة النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق".

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. القوات المسلحة توزع كمامات مجانا على المواطنين

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعى والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين .

القوات البحرية تضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة على بلنص صيد

فى إطار جهود القوات المسلحة لتأمين كافة الحدود الاستراتيجية للدولة المصرية، استمرت القوات البحرية المصرية فى تنفيذ مهامها لتأمين وحماية السواحل البحرية المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة .

رئيس الوزراء يتابع إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بداية من غدٍ

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،مع الوزراء والجهات المعنية الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى من المقرر أن يبدأ صرفها غدا الأثنين .

الرقابة الإدارية تضبط مصنع أدوية مغشوشة يديره فنى تبريد بكفر الشيخ

نجحت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع المواطنين واستجابتهم لمناشدة الهيئة بالإبلاغ عن المخالفات، فقد تم وبالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلى، ومديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة المحلية بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ حملة مكبرة لمداهمة أحد المصانع غير المرخصة والذى تبين انه مُدار بمعرفة فنى تبريد وتكييف، ويمارس نشاطه المخالف داخل عقار بمنطقة بلطيم لتصنيع وتعبئة الأدوية الطبية والإتجار بها بالمخالفة ‏للقانون حيث تم ضبط كميات من الملصقات التى تحمل العلامات التجارية والأسماء لشركات أدوية وهمية، وعدد 2.3 مليون قرص أدوية لأصناف مختلفة مجهولة المصدر، و5 آلاف قرص مغلف ‏مُعد للبيع و20 ألف عبوة فارغة و90 كجم بودرة خام مُعدة لتصنيع الأدوية، وكذلك تم التحفظ على المعدات وأدوات التصنيع، وضبط صاحب المصنع وعرضه على النيابة العامة لإجراء تحقيقاتها معه،

أسامة هيكل: من يتخلف عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ينتظر رسالة أخرى

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة كانت حريصة على عقد أكثر من اجتماع لمناقشة آليات صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، والحفاظ على المواطن المصرى.

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسى منح معاشات استثنائية لمجندين سابقين

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 151 لسنة 2020 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم، وذلك وفق قرار نشر فى الجريدة الرسمية.

الأوقاف تنهى خدمة عامل مسجد تسبب فى خروج الناس احتجاجا على دفن طبيبة الدقهلية

كشفت مصادر بوزارة الأوقاف لـ ”الخليج 365”، عن أنه تم إنهاء خدمة عامل فى محافظة الدقهلية تسبب فى تسبب فى دعوة الأهالى للخروج احتجاجا على دفن طبيبة الدقهلية.

الحكومة: خط ساخن برقم "142" للاستعلام عن الاستحقاق للعمالة غير المنظمة

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات صرف المنحة التى كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بصرفها للعمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد"، وذلك فى اجتماع حضره وزراء: القوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الجهات المعنية.

قرار جمهورى بالتجديد لرئيس المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 152 لسنة 2020 بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 10-4-2020.

"الأكياس غير المنفذة" المثوى الأخير لجثث وفيات كورونا.. اعرف التفاصيل

الأكياس غير المنفذة للسوائل تمثل المثوى الأخير لجثث المتوفين بفيروس كورونا قبل الدفن فى الأرض بعد إتمام عمليات الغسل والتكفين حيث يوضع جثمان المتوفى فى هذه الأكياس على أن يتم دفنها لتتحلل الجثث بداخلها دون أن يتم تسريب أى من محتواها إلى التربة.

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البحوث الإسلامية: تجهيز موتى كورونا لا ينقل العدوى.. ويجب مراعاة حرمة المتوفى

أكدت لجنة البحوث الفقهية إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، فى اجتماعها الذى عُقد اليوم بحضور نخبة من علماء الطب المتخصصين فى الطب الوقائى والأمراض المعدية والفيروسات، أن تجهيز الموتى بسبب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) من تغسيل وتكفين ونقلهم والصلاة عليهم، ودفنهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للمتعاملين مع المتوفى، وهى التى حددها الطب الوقائى بوزارة الصحة، لا يترتب عليه نقل العدوى للأحياء المشاركين فى هذه الأعمال بشرط الالتزام بالتعليمات الصحية فى هذا الشأن.

نقيب المحامين يعلن فتح باب قبول أوراق خريجى التعليم المفتوح ثانوية عامة

أعلن رجائى عطية نقيب المحامين، عن فتح باب قبول أوراق خريجى التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة قبل إجازة الحقوق.

بابا الفاتيكان يحذر أوروبا ويدعو العالم للتجرد من الأنانية فى مواجهة كورونا

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم، الأحد، إلى التضامن العالمى فى المعركة ضد وباء فيروس كورونا، وتداعياته الاقتصادية، كما حث على تخفيف العقوبات الدولية والديون عن كاهل الدول الفقيرة ووقف إطلاق النار فى جميع الصراعات، وحذر البابا الاتحاد الأوروبى، من أنه معرض للانهيار ما لم يتفق بشأن سبل مساعدة المنطقة على التعافى.

جامعة حلوان تعلن شفاء مريض 60 عاما من كورونا وخروجه من مستشفى العزل بمايو

تمكن الأطباء بمستشفى العزل 15 مايو من إجراء منظار طارئ للجهاز الهضمى لمسن يبلغ من العمر 60 عاما ومصاب بفيروس كورونا، حيث تماثل للشفاء من فيروس كورونا، ويأتى ذلك استكمالا لسلسة النجاحات لأطباء كلية الطب بجامعة حلوان بمستشفى العزل 15 مايو ونظرا للكفاءات والخبرات المتواجدة بالكلية والتى يدعمها الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية.

صندوق تحيا مصر يوفر 12.5 طن سلع ولحوم لأهالى المعتمدية خلال الحجر

أرسل صندوق تحيا مصر صباح اليوم الأحد، قافلة محملة بـ 10 أطنان من المواد الغذائية و2.5 طن من اللحوم لقرية المعتمدية بمحافظة الجيزة والتى تخضع حاليا للحجر الصحى، وذلك لرعاية أهالى القرية خلال فترة الحجر الصحي.

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الاثنين، صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

محافظة أسوان تعلن فى بيان إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا

أصدرت محافظة أسوان، اليوم الأحد، تقريرا عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" بالمحافظة، تضمن التقرير أن الحالات الجديدة بلغت 11 حالة جديدة ليبلغ إجمالى عدد المصابين 73 حالة، كذلك بلغ عدد الحالات التى تغيرت نتيجتها المعلمية من إيجابى إلى سلبى 7 حالات فيما بلغ عدد حالات الشفاء 14 حالة، وأوضح تقرير محافظة أسوان، أنه توجد حالة وفاة جديدة بينما بلغ إجمالى الوفيات حالتين وفاة

قنصلية مصر فى الكويت تدعو المصريين العالقين لتسجيل بياناتهم على موقعها

دعت القنصلية المصرية لدى الكويت أبناء الجالية المصرية، العالقين فى الكويت بسبب تعليق رحلات الطيران للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير التى وضعتها سابقا، تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمى للقنصلية: WW.EGYCONSKWT.COM، بحسب ما نقلته صحيفة الرأى الكويتية.

الصحة: جثث المتوفين بفيروس كورونا لا تنقل العدوى

قالت وزارة الصحة والسكان، أن دليل منظمة الصحة العالمية الخاص بنظم مكافحة العدوى والتعامل الآمن مع جثث الموتى جاء به أنه لا يوجد دليل حتى الآن على إصابة الأشخاص بالعدوى جراء التعرض لجثث الأشخاص الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا المستجد.

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ63 حالة بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية

واصل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، دوره البطولى فى مواجهة فيروس كورونا،، بعد وصول أعداد حالات الشفاء والتعافى إلى 63 حالة، بعد خروج 5 حالات جدد قبل قليل، بعد تماثلهم للشفاء وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19).

الصحة: مسئولون عن غسل وتكفين موتى كورونا.. والطب الوقائى يشرف على التنفيذ

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات التى يتم اتخاذها أثناء التعامل مع الحالات المتوفية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالميًا من كورونا "فيديو"

نسبة التعافى من كورونا تبعث الأمل فى النفوس, حيث يتعافى أغلبية المصابين بفيروس كورونا, ووفقًا لآخر الإحصائيات بجامعة جونز هوبكنز فقد بلغ عدد المتعافين حتى الآن 390 ألف شخصًا عالميًا, وفى هذا الفيديو نتعرف على رحلة التعافى من كورونا من الإصابة للشفاء, وفقًا لمواقع CDC وإنسايدر, وABC وNews .