شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا حول العالم تتخطى حاجز 110 آلاف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" حول العالم، بعد ظهر اليوم الأحد، 110 آلاف حالة منذ بداية تفشي الوباء، أواخر العام الماضي، وفقا لما أعلنت جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، أحد أهم المصادر العالمية المعنية بالإحصاءات الخاصة بالفيروس.

ووفقا لما نشرت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، فقد بلغ إجمالي الوفيات عالميا 110 ألاف و52 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة أكثر من مليون و793 ألف إصابة، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 412 ألف حالة.

وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم من حيث عدد الإصابات، مسجلة 530 ألفا و200 إصابة، تلتها إسبانيا بـ166 ألفا و19 إصابة، ثم إيطاليا بـ152 ألفا و271 إصابة، كما حلّت في المركز الأول أيضا من حيث عدد الوفيات بأكثر من 20 ألفا و500 حالة وفاة، تلتها إيطاليا بـ19 ألفا و468 حالة، ثم إسبانيا بـ16 ألفا و972 حالة.

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أعلن مسئولون فى بريطانيا، اليوم الأحد، أن عدد حالات الوفاة فى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 10352 بعد تسجيل 657 حالة جديدة، ووفقا لصحيفة ذى صن البريطانية، أن من بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضا لم يعانوا من مشكلات صحية معروفة أخرى.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى 71686 حالة، في حين اقترب عدد الوفيات من الرقم 5 آلاف حيث بلغ الإجمالى 4.375 حالة، ووفقا لإحصاءات موقع "انفوجرام" المعني برصد الإصابات حول العالم، بلغ عدد المتعافين 42 ألف حالة.

حذّر الخبير البريطانى فى مجال الصحة العامة جيريمي فارار، من أن المملكة المتحدة قد تنتهى من أزمة تفشى فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" بأعلى عدد وفيات فى أوروبا، وقال فارار، الذى يشغل منصب مدير منظمة "ويلكوم تراست"، وهى منظمة بحثية - خيرية معنية بالصحة العامة - في تصريح أوردته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني ، اليوم الأحد ، "الأعداد فى المملكة المتحدة تواصل الارتفاع ، نعم ، من المحتمل أن تكون المملكة المتحدة تحديدا واحدة من أكثر الدول ، إن لم تكن أكثرها ، تضررا في أوروبا".