خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية منذ بدء انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد, من أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا الوباء العالمي, وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي وعدم قدرتهم علي حماية أنفسهم ومحاربة هذا الفيروس, وخلال هذا التقرير, سنتعرف علي أفضل النصائح الخاصة بمرضي ارتفاع ضغط الدم, لمكافحة ومحاربة هذا الفيروس التاجي, وفقا لموقع "webmed".

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