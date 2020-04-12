محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إطلاق مبادرة لتبرع قيادات الوزارة لصالح صندوق "تحيا مصر" لمساندة الدولة في تصديها لتداعيات أزمة فيروس "كورونا المستجد".
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي انطلاقًا من الشعور بالمسئولية الوطنية، وإيمانًا بضرورة التكاتف لتجاوز التحديات.
وتأتي المبادرة كأحد صور التعاون المجتمعي والإنساني في مواجهة الأزمات، باعتبارها دعوة لتشجيع وحث المواطنين على المشاركة في خطوات التغلب على الظروف الاستثنائية الحالية.
كما وجهّت وزيرة الثقافة الشكر لأبطال القوات المسلحة والشرطة والقطاع الطبي على الجهود المبذولة والتي توحدت لتعكس صورة واضحة للانتماء والتفاني في خدمة الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر "الثقافة": مبادرة من قيادات الوزارة للتبرع لصندوق "تحيا مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.