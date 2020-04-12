4 دقائق مصورة تلخص جهود الداخلية خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حملات مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء. واستهدفت الحملات تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة. ووجهت أجهزة الوزارة حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تم توثيقها في مقطع فيديو أعده قطاع الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة.

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