شكرا لقرائتكم خبر عن «بالم هيلز» تسلمّ الحكومة 200 غرفة فندقية للعزل الصحي لمصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة «بالم هيلز» للتعمير، أشار خلاله إلى ما قامت به الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية والوقوف بجانب مؤسسات الدولة في تعاملها مع أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

وأشار الخطاب إلى أنه بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية، فقد تم تسليم منشأة سياحية -مملوكة لشركة «بالم هيلز» للتعمير وشركة المنصور والمغربي للإستثمار- كاملة التجهيز ومكونة من ٢٠٠ غرفة فندقية على أعلى مستوى شاملة تغطية كافة مصاريف الإقامة الكاملة للمرضى والأطباء وطاقم الخدمة (الموظفين وعمال الصيانة للمنشأة) على مدار الساعة، ووضعها تحت تصرف اللجنة الوزارية المعنية بإدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، ووزارة الصحة.

وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم تسكين عدد 71 حالة من الحالات التي ظهرت نتيجة التحاليل الخاصة بهم إيجابية لفيروس «كورونا»، وذلك بمعرفة وزارة الصحة، كما قدمت الشركة دعما ماديا بقيمة 5 ملايين جنيه، لتعزيز الجهود الإستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة ودعما لأعمال التشغيل بمعاملها المركزية.

وفيما يتعلق بدعم العمالة اليومية المؤقتة وغير المنتظمة، فقامت شركة «بالم هيلز» للتعمير بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية- مع بدء ظهور أزمة فيروس «كورونا»- بالتكفل بإحتياجات 10 آلاف أسرة مصرية متضررة من هذه الأزمة على مستوى جميع المحافظات بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وفى ختام الخطاب، أعرب ياسين منصور عن تقدم الشركة بالشكر والتحية للقيادة السياسية ولرئيس الوزراء وفريق العمل القائم على إدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، لجهودهم الحثيثة في التعامل مع هذه الأزمة الطارئة منذ بدايتها بمنتهي الإحترافية والإنسانية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الشكر لرجل الأعمال على ما قامت به شركة «بالم هيلز» من مبادرات ودعم لجهود مختلف مؤسسات الدولة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، مشيداً بالصورة المشرفة التي يظهر بها أبناء الشعب المصرى العظيم، متكاتفاً ومتحدا مع بعضه البعض وقت الشدائد.

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