شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مصنع «كمامات» غير مرخص بالإسكندرية: «يُديره طبيب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن حي العامرية ثان بالتنسيق مع مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الأحد، من ضبط وتشميع مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات الطبية يديره أحد الأطباء بمنطقة الكينج مريوط.

البداية كانت بلاغ لغرفة عمليات حي العامرية ثان يفيد وجود مصنع دون ترخيص بشارع رمزي بمنطقة الكينج مريوط، لتصنيع «الكمامات» غير مطابقة للمواصفات.

وقاد محمد عبدالله، رئيس الحي، حملة مكبرة تضم إدارة رخص المحلات ووحدة التدخل السريع ومدير الطرق، استهدفت التفتيش على المصنع المشار إليه.

وتبين من المعاينة أن المصنع المذكور غير مرخص ويديره أحد الأطباء، لإنتاج كميات كبيرة من الكمامات تمهيدًا لطرحها بالأسواق في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

تم استدعاء قول أمني من قسم شرطة العامرية ثان، ومباحث التموين، وغلق وتشميع المصنع بالشمع الأحمر، والتحفظ على «الكمامات» المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تشميع مصنع كمامات غير مرخص يديره يديره أحد الأطباء بمنطقة الكينج مريوط فى الإسكندرية

تشميع مصنع كمامات غير مرخص يديره يديره أحد الأطباء بمنطقة الكينج مريوط فى الإسكندرية

تشميع مصنع كمامات غير مرخص يديره يديره أحد الأطباء بمنطقة الكينج مريوط فى الإسكندرية

تشميع مصنع كمامات غير مرخص يديره يديره أحد الأطباء بمنطقة الكينج مريوط فى الإسكندرية

تشميع مصنع كمامات غير مرخص يديره يديره أحد الأطباء بمنطقة الكينج مريوط فى الإسكندرية

أفراد الأطقم الطبية داخل مستشفى الحجر بكفر الدوار

[image:7:center]

Advertisements