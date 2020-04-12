شكرا لقرائتكم خبر عن اعترضوا دفن متوفى بـ«كورونا».. إخلاء سبيل 4 أشخاص بكفالة ألف جنيه في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، الأحد، بإخلاء سبيل 4 أشخاص بكفالة مالية 1000 جنيه لكل منهم، بعد اعتراضهم دفن ضحية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» بمنطقة الطابية دائرة القسم.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان بورود بلاغ باعتراض عدد من الأشخاص بمنطقة الطابية دائرة القسم على دفن أحد المتوفين بكورونا داخل مدافن المنطقة الموجودة على طريق رشيد.

أفاد محضر تحريات الشرطة أنه أثناء نقل سيارة إسعاف جثة المدعو «أ.أ»، 65 عاما، مقيم دائرة قسم شرطة كرموز، إلى مدافن الطابية بطريق رشيد، مساء السبت، اعترضها 4 أشخاص اعتقادا منهم بتسبب الجثة في انتشار الفيروس.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين الأربعة بتهمة مقاومة السلطات والجهات الرسمية، وتحرر المحضر اللازم، وبالإحالة إلى النيابة أكدوا في التحقيقات أنهم يقيمون بجوار المقابر وارتكبوا الواقعة خوفا من تسبب دفن المتوفى في انتشار العدوى، فتم حجزهم للمبيت على ذمة تحريات الشرطة.

وبورود التحريات اللازمة، أفادت أن المتهمين لم يقم أي شخص أو جماعة بتحريضهم على ارتكاب الواقعة، فقررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة ألف جنيه لكل منهم.

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