شكرا لقرائتكم خبر عن «تسبب في أزمة طبيبة شبرا البهو».. وزير الأوقاف يُنهي خدمة عامل مسجد بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، خدمة عامل مسجد «تسبب في دعوة الناس للتجمهر ورفض دفن الطبيبة المصابة بكورونا في قريتها بالدقهلية».
جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف الدقهلية، والتي أفادت بقيام العامل «إبراهيم.م»، بتمكين والده من فتح المسجد الكبير بقرية قرموط البهو مركز أجا، محافظة الدقهلية، وقيام والده بدعوة أهالي القرية للخروج، للاحتجاج على دفن الدكتورة سونيا عبدالعظيم بمقابر القرية، ما أدى إلى إثارة الفوضى العامة بالقرية .
وشدد وزير الأوقاف في تصريحات صحفية، الأحد، على أن «الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد أو يقوم بأي عمل من شأنه تكدير الأمن العام للبلاد على الفور وبلا أدنى تردد».
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