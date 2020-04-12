شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «اللى هيسمع كلام الإخوان هيشيل العار طول عمره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن ما حدث في قرية «شبرا البهو»، بالأمس، بخصوص رفض الأهالي دفن طبيبة متوفاة خوفًا من انتقال فيروس كورونا، موقف مرفوض للغاية.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «الكلام ده كان وراه تحريض إخواني وسلفي، وهو ما أثبته بيان وزارة الداخلية».

وتابع: «هذا الكلام كان سببه خطاب ديني مشهوه وتحريضي يلبس عباءة الدين كالعادة، وهناك أناس يبغون الفتنة لنا، وهم من حذرنا الله منهم، وبيننا ناس تسمع لهم، جابوا العار للقرية، هتسمع كلام الإخوان هيجيلك العار».