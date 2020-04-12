شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بمنح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين والمستحقين عنهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن منح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 1,939

تعافي 426

وفيات 146

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