شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة بأسوان بتكلفة 68 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروعات التوسعات والتطوير الشامل لمستشفى أسوان الجامعي، رافقه خلالها الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد الدهشوري عميد كلية الطب.

أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من جامعة أسوان للإرتقاء ورفع مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى، والتي تشهد تطويراً شاملاً بإضافة 300 سرير والعديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى لإستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى والمترددين عليه من داخل وخارج المحافظة، لافتاً إلى أن المستشفى الجامعى يتمتع بمنظومة طبية تضم كوادر بشرية على أعلى مستوى سواء من رؤساء الأقسام أو الإستشاريين أو الأطباء، بجانب أطقم التمريض، وبالإضافة إلى دعمها مؤخراً بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والمستلزمات الفنية والتكنولوجية مما يؤهلها أن تقوم بدوها المنشودة في خدمة أهالي المحافظة .

وقال الدكتور عبدالله العبيدي مدير المستشفيات الجامعية، بأنه تم تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة والتي تصل تكلفتها الإنشائية إلى 68 مليون جنيه، وهي مكونة من 5 أدوار، حيث تضم 150 سرير موزع بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعي، مؤكداً بأنه في نفس الوقت جاري العمل بمشروع إنشاء مستشفى الإستقبال والطوارئ والذى يتكون من 5 أدوار بتكلفة إنشائية 300 مليون جنيه، وهى ستضم 150 سرير آخر بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل.

وكشف مدير المستشفى الجامعي، بأنه يتم يومياً إستقبال حوالي 1400 حالة بأقسام الإستقبال والطوارئ، بجانب إجراء 2500 عملية جراحية متنوعة شهرياً، حيث تصل السعة السريرية الحالية إلى 415 سرير، كما سيتم إضافة 75 % من السعة السريرية بعد إنهاء مشروعات التوسع الحالية، مكملاً بأنه تم فتح قسم جديد للغسيل الكلوى بطاقة 56 ماكينة تغطي تقديم الخدمة العلاجية للمرضى خلال الفترة الحالية وخاصة بعد تحول مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة لمستشفى عزل للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وفي نهاية الزيارة أكد المحافظ على حسن معاملة المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية وإعطاء الخدمة للمرضى بشكل لائق.

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