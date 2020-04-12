شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يبحث الاستعدادات ومستجدات مواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، اجتماعاً للوقوف على أخر مستجدات موقف كورونا المستجد، بنطاق المحافظة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزراة التموين، والدكتور محمود أبوقورة عميد كلية طب المنوفية ومدير مستشفى الحميات، ووكيل مديرية الصحة، ومدير عام إدارة الطب الوقائى وممثل عن التضامن الإجتماعي.

استعرض وكيل وزارة الصحة في بداية الإجتماع، الموقف الحالي لفيروس كورونا، حيث بلغ عدد القادمين من الخارج من يوم 30/1/2020( 6435 ) وافد، تم الإنتهاء من 5052 وجاري متابعة 1383، وفي إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا أكد وكيل وزارة الصحة على جاهزية مركز اليونسكو بسرس الليان لاستقبال الحالات البسيطة إكلينيكيا،ً والأقل من 50 عاماً وممن لم تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات وتحت الإشراف الطبي الكامل من قبل مديرية الصحة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى وجود عدد 200 سرير بالمركز وسيتم توفير الأطقم الطبية اللازمة والأجهزة الطبية وتجهيز غرفة أشعة ومعمل وصيدلية، فيما شدد المحافظ على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية بشأن شروط العزل، وتوافر كافة الإجراءات الوقائية بالمركز.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية، مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع الوزارة لتوفير أطقم الفرش المناسبة لهذا الغرض، وكذا التنسيق مع بنك الطعام المصري لتوفير الوجبات الغذائية الصحية اللازمة.

كما تناول الإجتماع موقف تجهيز مستشفى الباجور المركزي كمستشفى عزل للحالات الإيجابية، حيث أشار وكيل وزراة الصحة إلى أنه جاري المعاينات النهائية للوقوف على الإحتياجات اللازمة، مؤكداً على التنسيق الكامل مع جامعة المنوفية لتوفير أطقم طبية من أطباء أشعة وصدر وتحاليل وعناية مركزة وباطنة لهذه المرحلة.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية وكيل وزراة الصحة بمعاينة المدرسة الفندقية بقويسنا لبحث إمكانية إستغلالها لإستقبال الحالات البسيطة بنطاق المحافظة، هذا وقد ناشد المحافظ أبناء المنوفية بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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