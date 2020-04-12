شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم شوارع قرية بني عليم بعد الاشتباه في إصابة شاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، من أعمال التطهير والتعقيم لأحد الشوارع بقرية بني عليم بائرة المركز، بعد الاشتباه في إصابة أحد المقيمين به بفيروس كورونا والذي تم نقله لمستشفي العزل بالدقهلية.

ودفعت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بفريق من الطب الوقائى، لقرية الشخص المُصاب لعمل ترصد وبائى للمخالطين به، وتم نقل زوجة المُصاب وشقيقه وأبن عمه ونجله إلى مستشفى حميات الزقازيق، لفحصهم طبيًا وبيان مدى إصابتهم من عدمه، وبعد التأكد من سلبية تحاليلهم للفيروس تم حجز زوجته لمدة 48 ساعة تحت الملاحظة والمتابعة، وصرف الثلاثة الآخرين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ببلبيس بالتعاون مع الفريق الطبي الوقائي باتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل 8 منازل المجاورة لسكن الشخص المُصاب بمحل إقامته بالقرية والتي تضم 29 أسرة، وذلك كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا، وقامت المحافظة بتدعيمهم بـ 29 كرتونة مواد غذائية جافة للأسر المعزولة، وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية طوال مدة عزلهم بالتنسيق مع الوحدة المحلية وعمدة القرية، مع تواصل أعمال التطهير والتعقيم للقرية وشارع الشخص المُصاب ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية .

كانت مستشفى بلبيس المركزي، قد استقبلت أحد الأشخاص يبلغ من العمر 35 عاما عامل في مصنع ومقيم بقرية بنى عليم التابعة لمركز بلبيس، يعانى من ارتفاع درجة حرارة وضيق تنفس وبعد عمل التحاليل الطبية والإشاعات والفحوصات الطبية اللازمة، تم نقله للعزل الطبي بمستشفي تمي الأمديد بالدقهلية للعلاج .