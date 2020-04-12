شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد يضع 24 مقبرة وسيارة نقل موتى تحت تصرف محافظة بني سويف من أجل ضحايا كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبدالعزيز، بمدينة بني سويف، عن وجود مقابر صدقة لعموم المسلمين وحالات فيروس كورونا تحت تصرف المحافظة ومديرية الصحة، مشيرا إلى أنه تم توفيرها من المتبرعين.

وقال رئيس مجلس إدارة المسجد، قمنا بتوفير عدد 24 مقبرة لضحايا فيروس كورونا، وعرضناها على المحافظة ومديرية الصحة، كما أننا تركنا سيارة نقل الموتى أيضا لنقل ضحايا كورونا إلى المقابر أو أي مكان تقرره الصحة ببني سويف، موجها الدعوة للجميع للمساهمه في تجميع العمل المجتمعي لرفعة ونفع بلدنا، لافتا إلى أن المستشفيات في حالة احتياج شديد، مؤكدا: «لو اجتمعنا سويا هنقدر نعمل حاجه».

وأشار إلى أن الإصابة بفيروس كورونا ليست وصمة عار، وهو مرض كأي مرض، وكل إنسان معرض للإصابة به، ونتائج إخفاء الإصابة به كارثية، داعيا إلى ضرورة تقديم الدعم لكل مُصابي كورونا وأُسرهم وجنود هذه المعركة من أطباء وممرضين.