شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي منح معاشات استثنائية لمجندين سابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 151 لسنة 2020 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم، وذلك وفق قرار نشر في الجريدة الرسمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 152 لسنة 2020 بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 10-4-2020.

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هذا وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور فى أنحاء الجمهورية، وكذلك تحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحورى بصورة نوعية، باعتباره مكونًا جوهريًا للنهوض بالبنية التحتية، والتى تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الحالية فى نطاق وزارة النقل، خاصةً تلك المتعلقة بشبكة الطرق والمحاور، وكذلك مشروعات النقل الجماعى الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن وأحياء القاهرة الكبرى، ومشروعات خطوط مترو الأنفاق.