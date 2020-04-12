شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة أسوان تعلن فى بيان إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محافظة أسوان، اليوم الأحد، تقريرا عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" بالمحافظة، تضمن التقرير أن الحالات الجديدة بلغت 11 حالة جديدة ليبلغ إجمالي عدد المصابين 73 حالة، كذلك بلغ عدد الحالات التي تغيرت نتيجتها المعلمية من إيجابي إلي سلبي 7 حالات فيما بلغ عدد حالات الشفاء 14 حالة، وأوضح تقرير محافظة أسوان، أنه توجد حالة وفاة جديدة بينما بلغ إجمالي الوفيات حالتين وفاة

يأتي ذلك بعدما قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خضوع عمارتين سكنيتين بمنطقة "الشنقراب" وسط مدينة أسوان، للحجر الصحى مع توجيه مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما، بعد أن شهدت المنطقة ظهور بعض الحالات المشتبه في إصابتها بمرض كورونا.

وكلف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بالعمارتين والحصول على احتياجاتهم اليومية.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مجموعات العمل التنفيذية والمجتمعية قامت بعملية التطهير والتعقيم من خلال منظومة موحدة ومتكاملة شملت 170 ألف منزل، بجانب 1450 مبنى عام وخاص، بالإضافة إلى 302 شارع رئيسى وفرعى أستخدم فيها أكثر من 30 طن من المواد المطهرة.

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يأتى ذلك فى إطار مواصلة محافظة أسوان تنفيذ إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدنى.