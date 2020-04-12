شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: من يتخلف عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ينتظر رسالة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة كانت حريصة على عقد أكثر من اجتماع لمناقشة آليات صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، والحفاظ على المواطن المصرى.

وأضاف أسامة هيكل خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر وزارة الإعلام، أن الـ ٥ وزراء من الحكومة الذين يشاركون فى المؤتمر، يعملون ضمن مجموعة أكبر بشأن الحفاظ على العمالة غير المنتظمة، وأوضح: "مافيش فرصة للتلاعب، مافيش أى مجال لإطلاق أى شائعة".

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وذكر أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن من يتخلف عن ميعاد صرفه لمنحة العمالة غير المنتظمة عليه أن ينتظر رسالة أخرى ستصله بميعاد و جهة الصرف.