شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ63 حالة بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، دوره البطولى فى مواجهة فيروس كورونا،، بعد وصول أعداد حالات الشفاء والتعافى إلى 63 حالة، بعد خروج 5 حالات جدد قبل قليل، بعد تماثلهم للشفاء وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19).

واحتفل الفريق الطبى والعاملون بمستشفى أبو خليفة بحالات الخروج الجديدة وارتفاع أعداد المتعافين إلى 63 حالة حتى الآن، وهو معدل جيد، بالنسبة لعدد الحالات التى استقبلها المستشفى، حيث يستقبل المستشفى حالات عديدة من عدد كبير من المحافظات.

وأبدى المتعافون سعادتهم الغامرة لحظة خروجهم وتوديعهم المستشفى والفريق الطبى، وقدموا الشكر والامتنان للجيش الأبيض من الأطباء والممرضين والعاملين فى المنظومة الصحية بالمستشفى .

وبدأت الإسماعيلية تستعد بخطة استراتيجية لمواجهة كورونا، فى حالات ارتفاع أعداد حالات الإصابات، وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم تحويل المدن الجامعية بجامعة القناة إلى مستشفى ميدانى لاستقبال مصابى كورونا إذ لزم الأمر، وتحتوى المدينة الجامعية على 3 مبان كل مبنى يتواجد به 5 أدوار، ومساحة الحجرة 24 مترا، ووضعنا فى كل غرفة سريرين، والقوة الاستيعابية لتكون 380 شخصًا، ويتواجد بها 7 أجهزة تنفس صناعى، مشيرة إلى أن القوة الاستيعابية للمستشفى الجامعى، وهى 600 سرير فى قسم الداخلي.

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وجاء قرار تخصيص مستشفى أبو خليفة ليكون مقرًا للحجز الصحى، فى حالة الاشتباه بإصابة أى شخص بفيروس كورونا، نظرًا لكفاءته وتجهيزه على مستوى عالى، نظرًا لحداثة افتتاح المستشفى، حيث يعد أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيليها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 130 سريرًا، منها 16 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات، بجانب قسم استقبال وطوارئ على مستوى هائل للخدمات، بجانب وحدة الأشعة المقطعية وجهازين أشعة عادية، و3 أجهزة سونار، وجهاز أكيو، و4 معامل هزة بأحدث التجهيزات، وبنك دم تخزينى، وقسم العيادات ويحتوى على 5 غرف للكشف وغرفة لأخذ العينات و3 غرف للعلاج الطبيعى، وصيدلة، وأخرى للأشعة السينية، وقسم العمليات ويحتوى على 3 غرف عمليات و6 أسرة إفاقة وتحضير، وقسم المعامل ويحتوى على 3 معامل للكيمياء والهيماتولوجى والبكتريولوجى، وقسم الأشعة وبه 2 أشعة سينية وواحدة مقطعية ودوبلر بالإضافة إلى قسمين واحد للخدمات المساندة وآخر سكن للأطباء، والمستشفى مقام على مساحة 5 أفدنة.

كما يخدم مستشفى أبو خليفة عدد من المحافظات، وهى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء، ويقدم الخدمة مجانًا كمستشفى طوارئ.

وتم تطوير مستشفى أبو خليفة بتكلفة قدرها 273 مليون جنيه، وكانت تأتى ضمن المشروعات المتعثرة، وتم استلام المستشفى عام 2002، وتم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها مؤخرًا، وتم تشغيلها بكامل قوتها لتكون إحدى الصروح الطبية، كما تعد صرح طبى يتفق مع توجه الدولة لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وتم تشغيل المستشفى بالشراكة مع جامعتى عين شمس، وقناة السويس، وتم توفير التخصصات الجراحية المطلوبة لاستقبال كافة الحوادث، وتوفير كافة الأجهزة الطبية والآلات الجراحية الحديثة، لتوفير كافة الرعاية الصحية للمواطنين، ووفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.