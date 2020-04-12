صور.. الرقابة الإدارية تضبط مصنع أدوية مغشوشة يديره فنى تبريد بكفر الشيخ

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع المواطنين واستجابتهم لمناشدة الهيئة بالإبلاغ عن المخالفات، فقد تم وبالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلي، ومديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة المحلية بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ حملة مكبرة لمداهمة أحد المصانع غير المرخصة والذي تبين انه مُدار بمعرفة فني تبريد وتكييف، ويمارس نشاطه المخالف داخل عقار بمنطقة بلطيم لتصنيع وتعبئة الأدوية الطبية والإتجار بها بالمخالفة ‏للقانون حيث تم ضبط كميات من الملصقات التي تحمل العلامات التجارية والأسماء لشركات أدوية وهمية، وعدد 2.3 مليون قرص أدوية لأصناف مختلفة مجهولة المصدر، و5 آلاف قرص مغلف ‏مُعد للبيع و 20 ألف عبوة فارغة و 90 كجم بودرة خام مُعدة لتصنيع الأدوية، وكذلك تم التحفظ على المعدات وأدوات التصنيع، وضبط صاحب المصنع وعرضه على النيابة العامة لإجراء تحقيقاتها معه،

كما أسفرت الحملات الأخرى على المنتجات والمستلزمات الطبية والمطهرات المغشوشة غير المطابقة للمواصفات بمحافظات (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، قنا، سوهاج، جنوب سيناء) عن ضبط 34654 قفاز طبي، و 6652 ماسك طبي، و964 لتر كحول، و3074 عبوة لمواد مطهرة مجهولة المصدر، و2123 عبوة أدوية منتهية ‏الصلاحية ومجهولة المصدر فى 11 مخزن غير مرخص لتجميع المستلزمات الطبية والأدوية وبيعها بالسوق السوداء وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة .

وتناشد الهيئة المواطنين بتوخى الدقة، والحرص عند شراء العقاقير والأدوية الطبية ، و كذلك المنتجات والمطهرات الطبية الأخرى ومراجعة العلامات التجارية المدونة عليها وارقام التسجيل كمنتج طبى او صناعى ، والتأكد من تاريخ الصلاحية، لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.