شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا لتوجيهات السيسي.. القوات المسلحة توزع كمامات مجانا على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعى والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين .

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جدير بالذكر أن القوات المسلحة قامت بفتح خمسة خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية وفقأ لمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين فى ظل خطة الوقاية الشاملة التى تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا .

يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لتقديم كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.