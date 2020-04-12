شكرا لقرائتكم خبر عن يديعوت أحرونوت: الحكومة تعزل أحياء اليهود المتشددين للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية قررت عزل مناطق اليهود المتشددين "الحريديم" بالقدس من أجل الحد من انتشار وباء كورونا المميت ، حيث سيتم عزل حي "ميئة شعاريم" معقل اليهود في القدس.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت عقب عزل حي "بنى بارك" في مدينة تل أبيب الأسبوع الماضي، حيث تتهم الحكومة الإسرائيلية المتشددين بنشر الوباء لكونهم غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية المقررة كالتباعد الاجتماعي وغيرها .

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة إلى 10 آلاف و878 شخصًا، فيما تسبب الفيروس بوفاة 103 أشخاص، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الصحة الإسرائيلية أوضحت بأن الغالبية العظمى من الإصابات وصفت بالطفيفة، ويخضع 6932 مريضًا للعلاج والرقابة الصحية في المنازل، بينما 1074 مريضًا في الحجر الصحي بالفنادق، علمًا أن 1388 مريضًا أخضعوا للعلاج وتماثلوا للشفاء.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت ، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 103 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 10 آلاف و878 حالة و 174 في حالة حرجة .

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ويخضع 722 من المصابين للعلاج فى المستشفيات، و6 آلاف و713 فى منازلهم، و1044 حالة فى فنادق مخصصة، فيما بلغ عدد المتعافين 1258 شخصا.

ونوهت الصحيفة بأن ذلك يأتى بعد تصريح مسؤولون حكوميون بأن أماكن العمل ستستأنف نشاطها تدريجيا عقب عطلة عيد الفصح اليهودي، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة، على أن تكون قطاعات التمويل والتكنولوجيا هى أول من يستأنف العمل.

كما ستكون مدارس التعليم الخاص أولى المدارس التى تستأنف عملها عقب العطلة، وستزداد وسائل النقل العام تدريجيا أيضا، فيما ستظل مراكز التسوق والمطاعم والمقاهى وكذلك المراكز الثقافية والرياضية مغلقة فى البداية حتى يتم النظر فى إعادة فتحها لاحقا.

وقال المسؤولون إن القيود على حركة السفر الجوى ستظل سارية حتى شهر سبتمبر القادم، ولكن سيتم السماح بمزيد من الرحلات لدعم التجارة والأعمال، كما سيتم حظر التجمعات العامة حتى سبتمبر على الأقل.