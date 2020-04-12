شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان: لدينا قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة بعد تنقية المتقدمين للمنحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الاعلام، إن اجتماعا مهما عقد منذ قليل فى مجلس الوزراء، حول قواعد صرف التعويضات للعمالة غير المنتظمة، تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسابيع الماضية.

من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة أنهت من كل الإجراءات الخاصة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية العمالة غير المنتظمة، فى ظل الظرف التى يمر به العالم كله ومصر بشكل خاص، مضيفاً "بعد قرار الرئيس بصرف بمنحة شهرية للعمالة غير المنتظمة، كان هناك تشديد من الرئيس على أن يكون هناك آليات يتم اتخاذها خلال الصرف، لإن الهدف الرئيسى هو حماية المواطن ".

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وأشار وزير القوى العاملة خلال مؤتمر صحفى إلى أنه تم فتح باب التسجيل للحصول على منحة العمالة الغير المنتظمة لمدة أسبوعين، مضيفا: "خلال هذه المدة تم تسجيل ٢ مليون عامل وعاملة، وبعد التدقيق وصلنا الى ما يقرب من مليون و نصف عامل،وسيبدأ لهم الصرف لهم غدا، وسيكون هناك فترة لمن سيتخلف عن الصرف فى هذه المرحلة وسيتم لهم الصرف نهاية الصرف ".

وأكد وزير القوى العاملة أنه أصبح هناك قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة، ويتم البناء عليها حتى يكون هناك نوع من البناء .