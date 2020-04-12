شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية مصر فى الكويت تدعو المصريين العالقين لتسجيل بياناتهم على موقعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت القنصلية المصرية لدى الكويت أبناء الجالية المصرية، العالقين في الكويت بسبب تعليق رحلات الطيران للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها سابقا، تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للقنصلية: WW.EGYCONSKWT.COM، بحسب ما نقلته صحيفة الرأى الكويتية.



وذكر بيان من القنصلية أن الشروط التي يجب توافرها في المتقدم أن يكون حاملا لجواز سفر مصري، وأن يكون متواجدا في الكويت بموجب تأشيرة زيارة «سياحية أو تجارية» أو ممن لديهم إلغاء نهائي للسفر على الجواز (مادة 14)، وأن يقر بالموافقة على تحمل التكاليف المالية التي سيتم احتسابها لرحلة الطيران، وتوقيع إقرار مكتوب بالموافقة على تطبيق الحجر الصحي الإلزامي فور الوصول (الإقامة في مكان العزل الذي تحدده وزارة الصحة) والموافقة على تحمل أي تكاليف مالية متعلقة بذلك خلال المدة المحددة.



واضاف البيان: «لا ينطبق الحصر الجاري حاليا على المقيمين أو العاملين، ممن لديهم إقامات سارية أو من مخالفي الإقامة، أو من حملة تأشيرات الزيارة العائلية».