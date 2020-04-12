شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالتجديد لرئيس المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 152 لسنة 2020 بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 10-4-2020. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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