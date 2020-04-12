شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بداية من غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،مع الوزراء والجهات المعنية الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى من المقرر أن يبدأ صرفها غدا الأثنين .

وستتم عملية الصرف خلال الفترة من الاثنين 13 أبريل وحتى الخميس 16 أبريل، لكل من سجل بياناته حتى نهاية عمل الخميس 9 أبريل، وتم التأكد من استحقاقه، وذلك من خلال مكاتب البريد، وفروع البنك الزراعى المصرى، وسيتم تقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعًا وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف.

وسوف يصل لكل مستحق رسالة نصية من رقم 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي:

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مساندة العمالة غير المنتظمة

"تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد / أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي".

ويهيب مجلس الوزراء بالمستحقين عدم التوجه لصرف المستحقات، إلا بعد أن تصلهم الرسائل سالفة الذكر، وسيتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة، من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف فى اليوم المخصص له.