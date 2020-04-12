شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة النقض تؤجل جلساتها حتى 30 أبريل بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس المحكمة، تأجيل جلسات محكمة النقض اعتبارً من الخميس الموافق 16 أبريل حتى يوم الخميس 30 أبريل المقبل، على أن يستمر العمل إداريا بالمحكمة فيما عدا ذلك نفاذا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة العدل، تعطيل العمل بالمحاكم فى مصر، ضمن إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعطيل الدراسة فى المدارس، وما اتخذته الحكومة من إجراءات تعليق التجمعات لمواجهة الفيروس القاتل.

وأصدر رئيس محكمة الاستئناف المستشار بدرى عبد الفتاح قرارا بتأجيل الجلسات بالمحكمة حتى 16 أبريل، وذلك تجنبا للزحام ولتقليل فرص العدوى بسبب فيروس كورونا، حيث تم التراجع عن القرار السابق بعودة العمل بالمحكمة 4 أبريل، وقرر تأجيل الجلسات حتى 16 أبريل الجارى.

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واتخذت محكمة استئناف القاهرة عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من بينها، يستمر القضاة فى الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة، على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية المنظورة أمام دوائرها إداريًا، وتحديد جلسات أخرى مناسبة، تجنبًا لحضور وتزاحم المتقاضين، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية فى هذه المرحلة بسبب فيروس كورونا.

ومد أجل القضايا المحجوزة للحكم للشهر القادم بذات الدور أى فى ذات الأسبوع الذى تعمل به الدوائر الشهر القادم.

تأتى هذه القرارات تماشيا مع قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر التحرك للمواطنين لمدة 15 يومًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، إضافة إلى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وفى سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادى انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).