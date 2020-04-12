شكرا لقرائتكم خبر عن جيران ممرضة متعافية من كورونا بدمياط يستقبلونها بزفة "تكاتك".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أهالى قرية البراشية فى محافظة دمياط، إحدى الممرضات اللائى أصبن بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى مستشفى دمياط، بفرحة كبيرة عقب تعافيها من الفيروس التاجى، وتجمع أهالى القرية وجيران الممرضة المتعافية من المرض القاتل، للترحيب بعودتها والاطمئنان على صحتها.

وفى مقطع فيديو، ظهر مجموعة من شباب قرية البراشية، خلال مشاركتهم فى استقبال الممرضة فاطمة طرية - التى وصلت مستقلة سيارة أجرة - بزفة "تكاتك"، احتفاءً بعودتها سالمة بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وفى مقطع فيديو آخر، نشرته إحدى الصفحات باسم قرية البراشية، ظهرت الممرضة المتعافية من كورونا لتعبر عن فرحتها باستقبال أهل قريتها لها، لافتة إلى علمها بأن التجمعات التى كانت فى استقبالها هى أمر خاطئ، لكن هذا لم يمنع فرحتها.









وقالت الممرضة فاطمة، عبر مقطع الفيديو المنتشر على صفحات باسم قرية البراشية، "عاوزة أشكر أهل بلدى اللى وقفوا جنبى وطبعًا كنت مبسوطة باللى هما عملوه.. وعارفه إن فى ناس كتير هتعلق بكلام كويس وكلام مش كويس.. بس أهل بلدى كانوا فرحانين بيا.. أنا عارفة إن التجمعات دى كانت غلط بس هما كانوا فرحانين بيا جدًا ودى حاجة تبسطنى.. وعايزة أشكر كل الدكاترة والتمريض اللى وقفوا معانا فى حلوان وبلطيم ودمياط الجديدة".

وأضافت "مش عارفه أشكر أهل بلدى إزاى.. عايزه أعملهم أى حاجة كبيرة عشان هما بجد خلونى فرحت أوى لما نزلت بلدى.. الأول قولت إن الناس هتخاف تطلع تشوفنى، لكن شوفت عكس دا خالص وشوفت حاجة إيجابية من البلد كلها ومحدش خاف"، وعن رحلة اكتشاف إصابتها بالمرض وعلاجها منه، قالت "أول حاجة أنا خرجت من بلدى روحت محافظة دمياط أخدوا منى معلومات عن المخالطين معايا ومنهم أختى، والنتيجة طلعت بعد كده وكنت متضايقة جدًا وحمدت ربنا.. بعدين روحت مستشفى الصدر ومنها نقلونى لمستشفى حلوان".





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وتابعت "وبردو عملوا مسحات للمخالطين ليا وكانت النتائج سلبية لأختى وزوجة أخى.. والحمد لله إنى تعافيت من المرض.. وبعدين نتيجة التحاليل بتاعتى كانت سلبية مرتين.. وليا إخواتى شغالين فى التمريض، والحمد لله هما بخير وزوجى وكل أهلى لم تظهر عليهم أعراض.. وأحب أشكر الرئيس السيسى وكل اللى وقفوا جنبى".























