شكرا لقرائتكم خبر عن زعيمة معارضة تركية: أردوغان يتصرف فى البلاد كأنها مزرعته وأخطاؤه فادحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت "أكشانار" في حديث لها عبر شبكات التواصل إن " الأخطاء الفادحة التي يرتكبها أردوغان فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا ستؤدي إلى كارثة حقيقية خلال الأيام القليلة القادمة" موضحة أنه منذ بداية الأزمة ونحن جميعا ندعو أردوغان لمنع التجول لمدة أسبوعين ولكنه رفض كما رفض توصيات الهيئة الطبية العليا ولكنه فجأة وحسب مزاجه الشخصي أعلن منع التجول قبل ساعتين فقط من سريانه ودون سابق إنذار وهو ما دفع مئات الآلاف من المواطنين للتدافع على المحلات والأفران والدكاكين لشراء حاجياتهم الأساسية.
وعبرت أكشانار عن قلقها من النتائج المحتملة لهذا التدافع الخطر وقالت ":نتمنى ألا يسهم ذلك في تفشي المرض بشكل خطر وهو ما لم يبال به أردوغان طالما أنه يعيش في قصره وهو لا يدري ما يعانيه الشعب التركي"
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