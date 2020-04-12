شكرا لقرائتكم خبر عن "خير أجناد الأرض".. الجيش المصرى يوزع كمامات طبية "مجانا" فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية، فيديو لعملية توزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعى، والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين، بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية، ومواقف النقل الجماعى، والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

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وقامت القوات المسلحة بفتح خمسة خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية وفقأ لمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك، وتوفيرها للمواطنين فى ظل خطة الوقاية الشاملة التى تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.