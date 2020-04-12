السيسي يوجه باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور وتحديث منظومة النقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق". تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الحالية فى نطاق وزارة النقل، خاصةً تلك المتعلقة بشبكة الطرق والمحاور، وكذلك مشروعات النقل الجماعى الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن وأحياء القاهرة الكبرى، ومشروعات خطوط مترو الأنفاق". Advertisements ووجه الرئيس باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور فى أنحاء الجمهورية، وكذلك تحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحورى بصورة نوعية، باعتباره مكونًا جوهريًا للنهوض بالبنية التحتية، والتى تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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