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رئيس وزراء بريطانيا يغادر المستشفى ليواصل تعافيه فى مقر الحكومة الريفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رئيس وزراء بريطانيا ، بوريس جونسون، يغادر المستشفى ليواصل تعافيه فى المقر الريفى، وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن جونسون لن يعود إلى ممارسة عمله بشكل فورى، وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن جونسون سيكمل مرحلة التعافي من داخل مقر الحكومة.

 

وكان جونسون جدد شكره لموظفى هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى مستشفى سانت توماس فى وسط لندن، لإنقاذ حياته أثناء خضوعه للعلاج في العناية المركزة من فيروس كورونا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

 

وقال بوريس جونسون وهو يصدر بيانًا قصيرًا وهو يواصل شفائه: "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي ".

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وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في وقت سابق إن صحة رئيس الوزراء بوريس جونسون في تحسن جيد ومستمر، وكان داونينج ستريت قالت إن بوريس جونسون يلعب سودوكو ويشاهد الأفلام فى المستشفى وهو يواصل شفائه من كوفيد-19، بحسب سكاى نيوز البريطانية.

 

بعد الخروج من العناية المركزة، أصبح رئيس الوزراء مؤخرًا قادرًا على المشى لمسافات قصيرة بين فترات الراحة أثناء العلاج من فيروس التاجي في جناح آخر بالمستشفى، وتم نقل جونسون إلى مستشفى سانت توماس في وسط لندن مساء الأحد - بعد 10 أيام من اختبار إيجابي لكوفيد-19.

 

 

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