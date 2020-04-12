شكرا لقرائتكم خبر عن الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نسبة التعافي من كورونا تبعث الأمل في النفوس, حيث يتعافى أغلبية المصابين بفيروس كورونا, ووفقاً لآخر الإحصائيات بجامعة جونز هوبكنز فقد بلغ عدد المتعافين حتى الآن 390 ألف شخصاً عالمياً, وفى هذا الفيديو نتعرف على رحلة التعافي من كورونا من الإصابة للشفاء, وفقاً لمواقع CDC وإنسايدر, و ABC وNews .

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