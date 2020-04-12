شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة على بلنص صيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار جهود القوات المسلحة لتأمين كافة الحدود الاستراتيجية للدولة المصرية، استمرت القوات البحرية المصرية فى تنفيذ مهامها لتأمين وحماية السواحل البحرية المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة . وقامت إحدى الوحدات البحرية بالقبض على بلنص صيد يدعى ( الحاج حميدو الجديد ) وطاقمه المكون من سنة أفراد به ( 333 بالة ) من السجائر المهربة والغير خالصة للرسوم الجمركية بنطاق الأسطول الشمالى أمام ميناء الإسكندرية، وتم اقتياد البلنص إلى أحد الموانئ لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الطاقم والمضبوطات.

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