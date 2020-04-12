شكرا لقرائتكم خبر عن خضع لقياس الحرارة وارتدى كمامة.. محافظ بني سويف يزور المصنع الصيني بـ«بياض العرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خضع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ومرافقوه للإجراءات الوقائية المتبعة داخل مصنع إنجل بيست الصيني، المخصص لإنتاج الخميرة، بالمنطقة الصناعية ببياض العرب.

وقام المسؤوليين عن بوابة الوصول بقياس دراجة الحرارة والتعقيم وارتداء الكمامات والقفازات للمحافظ ومرافقوه، قبل الدخول إلى المصنع، للتأكد من توافر معايير السلامة والصحة العامة لمواجهة فيروس كورونا.

وزار المحافظ عددًا من المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية للإطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لمكافحة ومجابهة احتمالية العدوى بين العاملين بتلك المصانع، بما يتوافق مع الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، بداية من بوابات المصانع مرورًا بمحيط المصانع الداخلي والخارجي وخطوط الإنتاج والعاملين، والطاقم الإداري للمصنع، وذلك بالتوازي مع استمرار الإنتاجية بالشكل المطلوب.

وتفقد المحافظ خطوط الإنتاج لمصنع الخميرة والمراحل التي يمر بها المنتج، ومنظومة العمل التي تعتمد على أحدث الأجهزة في هذا المجال، حيث ينتج المصنع الخميرة الجافة والنشطة، ومستخلصات الخميرة «مكسبات طعم» الأسمدة الحيوية، والأعلاف، وتبلغ استثمارات الشركة 152 مليون دولار، والطاقة الإنتاجية 24 ألف طن سنويًا من الخميرة الجافة ومستخلص الخميرة (مكسبات طعم)، ويتم تصدير 95% من المنتج لـ160 دولة ومنطقة حول العالم.

واطمأن محافظ بني سويف على التزام العاملين بالإجراءات الوقائية، وتوافر الكمامات ومستلزمات التعقيم والتطهير لهم بشكل دائم، حيث يعمل بالمصنع 580 ما بين مهندسين ومسؤولي خطوط إنتاج وعمال وفنيين، إذ تبلغ نسبة العاملين من أبناء بني سويف بالمصنع إلى 90%.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار العمل بالمصانع حتي تستمر عجلة الإنتاج في الدوران وتوفير احتياجات المواطنين من السلع خاصة المواد والمنتجات الغذائية، وذلك بالتزامن مع التزام المصانع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، مطالبًا العاملين بأهمية التزامهم بالإجراءات الوقائية للحفاظ على أنفسهم وأسرهم، قائلا: «لازم تحافظوا على مسافات التباعد وتلتزموا بالإجراءات الوقائية علشان الإنتاج يفضل مستمر وأنتم تبقوا في صحة وسلامة، استمرار الإنتاج مهم وصحتكم وسلامتكم أهم».

وانتقل محافظ بني سويف إلى زيارة مصنع شركة دهيدروفودز بمنطقة بياض العرب الصناعية، حيث حرص على ملء استمارة سياسة الزائرين، قبل دخوله لتفقد خطوط الإنتاج، مشددًا على أهمية أن يلتزم الجميع بلا استثناءات بهذه الإجراءات والسياسيات التي تهدف في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة ومنتج تنطبق عليه كافة الاشتراطات والمعايير التي يتطلبها السوق العالمي ،حيث تتضمن الاستمارة عدد من العناصر منها تعليمات وإرشادات صحية ووقائية يجب الالتزام بها ولا يسمح بمخالفتها، وكذا بعض الاستفسارات الصحية عن الزائرين وغيرها.

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وتفقد المحافظ خطوط الإنتاح للمصنع الذي يصدر منتجه (بصل مجفف) إلى أوروبا، ودور شرق أسيا، وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ويعمل به 400 عامل وإداري (عمالة مصرية)، ويعملون على 3 ورديات، حيث اطمأن المحافظ على توفير كافة مستلزمات الوقاية للعاملين، مطالبا العاملين بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية، ومستفسرًا منهم عن أحوالهم في شتى مناحي الحياة.

محافظ بني سويف يتفقد مصنع انجل بيست الصينى المخصص لانتاج الخميرة

محافظ بني سويف يتفقد مصنع انجل بيست الصينى المخصص لانتاج الخميرة

محافظ بني سويف يتفقد مصنع انجل بيست الصينى المخصص لانتاج الخميرة

محافظ بني سويف يتفقد مصنع انجل بيست الصينى المخصص لانتاج الخميرة