شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 22 شخصًا اعترضوا حملة إزالات في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن القبض على 22 شخصًا في منطقة الخانكة لقيامهم باعتراض حملة إزالات، يرأسها اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لتنفيذ قرارات إزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث قام الأهالي باعتراض الحملة، ورشقوا القوات وأفراد الحملة بالحجارة، ما أدى إلى إحداث تلفيات بمعدات الحملة، ونجحت قوات الأمن في السيطرة على الموقف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد تعرض حملة إزالات يرأسها المحافظ، للإعتداء من قبل مجموعة من الأهالي في منطقة الخانكة، وانتقلت قوات الأمن وتم السيطرة على الموقف، وقامت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي، وتبين أنه أثناء قيام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتنفيذ حملة إزالات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة دائرة مركز الخانكة، قام الأهالي باعتراض الحملة، ورشقوها بالحجارة، وأحدثوا تلفيات بالمعدات، وتكسير زجاج سيارة المحافظ، ولم تقع خسائر بشرية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 22 شخصًا من الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.