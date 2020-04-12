شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لإزالة مبني مقام بالمخالفة على أملاك الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حملة مكبرة لإزالة مبنى مقام بالمخالفة على مساحة 108 أمتار، عبارة عن دور أرضي وأعمدة ومسلحات تم الانتهاء منها خلال اليومين الماضيين، ويشرع صاحبه في إقامة الدور الثاني للمبنى، ومتعد على أملاك هيئه الصرف التابعة لوزارة الري والموارد المائية، وذلك بقرية كفر الدونهيا التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، وإحالة المخالفة للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .

رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء إبراهيم عبدالغفار حكمدار مديرية أمن الشرقية، واللواء أشرف الدمرداش مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في التعامل مع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ولن تسمح بالتعدي عليها في ظل إنشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

كما أشرف المحافظ بنفسه على تنفيذ قرار الإزالة رقم 323 لسنة 2016 الصادر لمبنى بمساحة 84 مترا، متعد على جسر مصرف القليوبي الرئيسي من المبدأ كيلو 8.350 بقرية دونهيا مركز الزقازيق، تعذر له التنفيذ وعند مخاطبة هيئة الصرف لمحافظ الشرقية لتنفيذ قرار الإزالة الصادر للمبنى ،على الفور أصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بتنفيذ قرار الإزالة وقام بنفسه بترأس الحملة والإشراف عليها، ليرسل رسالة أن الدولة قادرة على التعامل مع ضعاف النفوس الذين تسول لهم أنفسهم التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية .

كما وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع جهات الأمن بسرعة الانتهاء من إخلاء مبنى مجاور مقام بالمخالفة من قاطنيه، ومتعد على جسر المصرف تمهيدا لتنفيذ قرار الإزالة في غضون الأيام القادمة، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة المخالفات في المهد قبل ان تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها .

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وأشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التي توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التي يقوم بها الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع مسئولي جهات الولاية.