شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يتلقى خطابا من رئيس «يسين القابضة» بتبرعه بـ7 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من رجل الأعمال يسين الشقيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «يسين القابضة»، بشأن تبرعه بمبلغ 7 ملايين جنيه، تم توجيه 5 ملايين جنيه منها لدعم العمالة غير المنتظمة، والمتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال شيك موجه لصندوق «تحيا مصر»، كما تم توجيه مليون جنيه لبيت الزكاة والصدقات المصري بالأزهر الشريف، ومليون جنيه آخر للفقراء والمساكين.
ووجه رئيس الوزراء الشكر لرجل الأعمال على هذه اللفتة الطيبة، مثمنًا ما يتم إطلاقه والإعلان عنه من مبادرات مجتمعية من جانب القطاع الخاص، ورجال الأعمال الوطنيين وكافة مُؤسسات المجتمع المدني، تسهم في التخفيف من آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا، وتدعم ما يتم بذله من جهود حكومية في هذا الصدد.
وأشاد رئيس الوزراء بما تعهد به رجل الأعمال في ختام خطابه من الالتزام بعدم تسريح أي فرد من العاملين لدي شركاته ومزارعه، مع التحمل الكامل لجميع مرتباتهم دون أي نقصان، وذلك طوال هذه الفترة، مجددًا التأكيد في هذا الصدد على ما للقطاع الخاص من دور محوري في عمليات التنمية التي تتم في مختلف القطاعات.
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