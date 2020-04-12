شكرا لقرائتكم خبر عن فض تجمع باعة جائلين في سوق الأحد داخل مدينة بلقاس بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فضت رئاسة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، الأحد، تجمعات الباعة الجائلين وسوق الأحد في مناطق «ميدان أولاد عمر، وميدان خطاب، وشارع الجيش، وكوبري الزراعة» داخل مدينة بلقاس ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد بيان لرئاسة مركز بلقاس «خرجت الحملة في ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن تكثيف حملات إغلاق جميع الأسواق والتجمعات بالمدينة ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وبناء على تعليمات الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس» .

وقادت الحملة غادة الحمادي والمهندس لطفي عباس نائبا رئيس مركز ومدينة بلقاس، وذلك بحضور محمد عبدالله مدير الإشغالات وفريق العمل بالأشغالات المعاون له ومحمود وزة بالمتابعة، وشرطة المرافق ،والقوة الأمنية من مركز شرطة بلقاس«