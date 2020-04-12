شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تشكيل لجنة عليا لاختيار إحدى مستشفيات الجامعة للعزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الأسبوع الماضي لجنة عليا لسرعة اختيار مستشفى من مستشفيات الجامعة تتوافر فيها شروط الصلاحية كمستشفى عزل وعلاج للأطقم الطبية والتمريض وهيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة في حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد لا قدر الله،

ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من عملها سريعًا بمتابعة لحظية من رئيس الجامعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية المتخصصة، مع تخصيص أحد المباني للعزل المؤقت لحالات الاشتباه غير المؤكدة، بعد الانتهاء من رفع كفاءة المبنى وتجهيزه سريعًا.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اللجنة تقوم بمراجعة مستشفيات الجامعة وتحديد إحداها لتخصص كمستشفى لعزل وعلاج أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأطباء الامتياز والتمريض، والعاملين والطلاب والمتطوعين بجامعة القاهرة، حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد، مع وضع كافة المعايير الطبية والمالية والإدارية ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة في تحديد المستشفى.

وأضاف أن اللجنة ستضمن استيفاء المستشفى الذي توصي به للمعايير القياسية لمكافحة العدوى وسلامة الأطقم الطبية والعاملين والمترددين طبقًا لكود وبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن اللجنة تنهي أعمالها وترفع تقريرها النهائي لاتخاذ القرار سريعًا، مع تحديد كل ما يلزم لمباشرة المستشفى عملها حال الاحتياج إلى ذلك لا قدر الله.