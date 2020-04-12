شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع العمل بعدد من مصانع المنطقة الصناعية في المطاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، اليوم العمل بعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، للاطمئنان على سير العمل داخل المنطقة الصناعية، والتأكد من استمرار عجلة الإنتاج بتلك المصانع، بالتزامن مع متابعة الإجراءات الاحترازية في ضوء جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود سعد رئيس جهاز المنطقة الصناعية، والمهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية.

وفي مستهل الجولة، خضع المحافظ، ومرافقوه لقياس درجة الحرارة، والتعقيم، وارتدوا الكمامات داخل المصانع، حيث تفقد المحافظ مصنع الجيزة لتنمية الصعيد لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، مصنع المنيا للكربونات، مصنع الصعيد للمركزات والعصائر، مصنع أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، الشركة المتحدة للمطاحن.

وأجرى المحافظ حوارات مع العمال والعاملات بالمصانع خلال الجولة للتعرف على ظروف العمل، والإجراءات الجديدة المتبعة في ضوء ما يتعلق بجهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، وابرزها مواعيد العمل وكثافة الورديات وتوافر مستلزمات الوقاية مثل الكمامات وسوائل التعقيم.

كما تفقد المحافظ الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية، وبحث آلية عودتها إلى الإنتاج مرة آخري عقب توقفها، بعد تذليل المعوقات التي أدت إلى إيقاف الإنتاج في الفترة الماضية، مؤكداً على حرص المحافظة على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل تلك المشكلات.

كما تفقد المحافظ مجمع الصناعات الصعيرة بالمنطقة الصناعية بالمنيا، على مساحة 80 ألف متر، وبتكلفة 273 مليون جنيه، ويضم 68 وحدة، بينها 9 وحدات على مساحة 600 متر مربع، و59 وحدة على مساحة 300 متر مربع، لتوفير 2500 فرصة عمل، والذي تم إنشائه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

محافظ المنيا يتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة

وأكد المحافظ على أهمية العمل والإنتاج في تلك الفترة العصيبة، والتي تواجه فيها الدولة تحديات كبري، تتعلق بمجابهه فيروس كورونا المستجد، مشدداً على تنفيذ تكليفات الحكومة بالمضي قدما في تنفيذ كافة المشروعات لدفع التنمية على أرض المحافظة، وفي نفس الوقت إتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

محافظ المنيا يتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة

وقال المحافظ أن المنيا جادة وحاسمة في ملف تشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أن محافظة المنيا لن تتوان عن تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في المنطقة الصناعية، وأكد حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم تلك المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة فى كافة القطاعات.

محافظ المنيا يتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة

محافظ المنيا يتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة

محافظ المنيا يتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة

محافظ المنيا يتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة

محافظ المنيا يتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة

محافظ المنيا يتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة

محافظ المنيا يتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة

محافظ المنيا يتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة

محافظ المنيا يتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة