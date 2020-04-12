شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج»: تقديم الخدمات العلاجية لـ 31 ألف مريض إدمان خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق «16023» خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، بلغ 31679 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14 محافظة.

وقالت وزيرة التضامن، في تصريحات اليوم، تنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 92% بينما بلغت نسبة الإناث 8%.

وأضافت «القباج»، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 31.15 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 17.63 %، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي التليفزيون يليه الإنترنت، وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج، وكذلك من خلال الأصدقاء .

وأكدت «القباج»، استمرار العمل في المشروعات الجديدة لمراكز علاج مرضى الإدمان دون توقف وتم الانتهاء من 85% من الأعمال الإنشائية لهذه المراكز مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المقرر في شهر يونيه المقبل، سيشهد أكبر سلسلة افتتاحات لمراكز علاجية جديدة، حيث من المقرر افتتاح 4 مراكز في محافظات البحر الأحمر وبورسعيد والفيوم، وكذلك افتتاح التوسعات بمركز تأهيل وعلاج المرضى بمطروح بسعة 300 سرير لهذه المراكز، بجانب إنشاء عيادات خارجية لاستقبال المرضى بهذه المراكز، بالإضافة أيضا أنه جاري استكمال الأعمال الإنشائية لمراكز جديدة في محافظات أخرى«بني سويف وسوهاج ودمياط»، بجانب وجود 23 مركز علاجي حاليا، ليصل عدد المركز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن إلى 29 مركزا بنهاية عام 2020 .

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 38.1 %، في حين يأتي تعاطى الترامادول في المرتبة الثانية بنسبة 30.3 %، يليه الهيروين بنسبة 24.9 % والأستروكس والفودو بنسبة 13.4% بجانب التعاطي المتعدد «تعاطى أكثر من مخدر»، لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه في المرتبة الأولى، مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة ويلية الأم، مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج، كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفتره إلى أن سن التعاطى كان في سن مبكرة حيث أن نسبة 11.1 % بدأوا من سن 15سنة حتى 20 سنه و45.7 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة و18.38% بدأوا من سنه 30 وحتى 40 سنة .

وأضاف عمرو عثمان، أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع والتفكك الأسري، ووهم علاج المشاكل الصحية، وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء، وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل، لافتا إلى أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج، فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم في تطوير سياسات المواجهة‪ .

وأشار «عثمان» إلى أنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا، يستمر الصندوق في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، وأيضا تقديم خدمات الدعم النفسي للمتعافين من تعاطي المخدرات خلال فترة تواجدهم حاليا بالمنازل عن طريق التواصل مع الخط الساخن للصندوق «16023» على مدار 24 ساعة وطوال ايّام الأسبوع لتقديم كافة الخدمات العلاجية والمشورة في أي وقت، أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين حيث يتم تلقى من 200 إلى 220 اتصالا يوميا.

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جدير بالذكر ان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم «29 ألف» متطوع على مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن‪.