شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: حصر المساحات المزرعة بالقمح والأرز والتعديات على الجزر النيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتور إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إنه تم حصر المساحات المزروعة لجمهورية مصر العربية بصفة عامة وحساب مساحة بعض المحاصيل الاستراتيجية بصفة خاصة مثل محصولى الأرز والقمح. موضحة أنه تم حصر التغيرات والتعديات على ضفتى وجزر نهر النيل بجمهورية مصر العربية في الفترة من 2004- 2019.

وقالت «إيمان سيد»، في تقرير رسمي تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، أن فريق عمل الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ودعم إتخاذ القرار قام بإنشاء منصة جغرافية يتم من خلالها تجميع البيانات الحقلية وعرض بيانات الترع والمصارف والمنشآت عليها، وبعد اتمام عملية التدقيق الجغرافي والتكويد لها وبيانات منشآت الحماية من أخطار السيول وبيانات مناسيب المياه ومحطات الرفع .

وأضافت رئيس قطاع التخطيط أن الادارة المركزية للمعلومات قامت بإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات متابعة مشاريع الخطة الإستثمارية، وكذلك تطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وقامت أيضا بتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية وقد تم تشغيلها ومراجعة البيانات المدخلة.

ولفتت «إيمان سيد» إلى أنه يتم التنسيق مع جهات الوزارة المختلفة والتى تنفذ مشروعات ممولة بمنح وقروض أجنبية ووزارة التعاون الدولى ويتم إعداد تقارير متابعة دورية وقد بلغت قيمة الإستثمارات الاجنبية 100 مليون دولار لعدد 9 منح أجنبية وحوالى 936 مليون دولار لعدد 11 قرض أجنبى مشيرة إلى أن الوزارة تتعاون مع العديد من شركاء التنمية (بنك التنمية الأفريقى –البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية-بنك التعمير الألمانى-الصندوق الكويتى للتنمية-الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى-الصندوق السعودى للتنمية-الاتحاد الأوروبى-صندوق المناخ الأخضر).

وكشف تقرير وزارة الري أنه يجري التنسيق لاتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة لتوقيع اتفاقيات المشروعات القومية ومنها «مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر- والممول من بنك إعادة الإعمار الأوروبى وبنك الإستثمار الأوروبى» بقرض بمبلغ 69 مليون يورو ومنحة بمبلغ 12 مليون يورو ومشروع مصرف بحر البقر لإنشاء المسار الخاص بنقل (5) مليون م3/يوم من مياه المصرف إلى شرق قناة السويس بقرض بمبلغ 27 مليون دينار كويتى من«الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى لتنمية شبه جزيرة سيناء- وبقرض يبلغ 15.4 من الصندوق الكويتى للتنمية الإقتصادية العربية مليون دينار كويتى لإنشاء محطتي الرفع، و»مشروع البرنامج القومى الثالث للصرف في إطار النهج القطاعى المتكامل (جايسا) – والممول «بقرض يبلغ 43.5 مليون يورو ومنحة بمبلغ 3 مليون يورو من بنك التعمير الألماني ومنح تبلغ 40 مليون يورو من الإتحاد الأوروبى لتنفيذ واحلال شبكات الصرف المغطى في زمام 257 ألف فدان في نطاق محافظات الجمهورية المختلفة وتنفيذ النهج القطاعي المتكامل لتحديد أولويات تنفيذ مشروعات الوزارة ورفع القدرات بجهات الإسناد.

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