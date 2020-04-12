شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: تصدير 12 ألف طن بصل وبطاطس ومخزون الغلال يتجاوز مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل ميناء الإسكندرية، الأحد، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، وذلك مع تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وكان من أبرز الصادرات المصرية البطاطس والبصل ووقود الطائرات.

ووفقا لبيان صادر عن ميناء الإسكندرية، بلغ إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 31 سفينة وجرى دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء.

وساهم استمرار العمل على مدار 24 ساعة بميناء الإسكندرية في تداول 421 ألف طن بضائع، وتصدير 976 حاوية، وورود 527 حاوية مكافئة من الخارج.

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى تصدير 12 ألف طن بضائع إلى الخارج خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبرزها البصل والبطاطس ووقود الطائرات.

وأضاف الغندور، أن الميناء استقبل 120 ألف طن بضائع إستراتيجية من الخارج تشمل «قمح، مواد بترولية، خشب، فحم»، منوها أن مخزون الغلال بصوامع الميناء بلغ مليون و150 ألف طن، بينهم 380 ألف طن قمح.

من جانبه، أوضح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه يجرى تعقيم وتطهير المباني والساحات والأرصفة والسفن والمعدات على مدار الساعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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