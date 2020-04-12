شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: الاستفادة من شركات التسوق الإلكتروني في «أهلًا رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة اتفقت مع مجموعة من كبرى شركات التسوق الإلكتروني، للانضمام لمعرض «أهلا رمضان»، والاستفادة بخداماتهم في توصيل السلع الغذائية للمواطنين دون الحاجة إلى التكدس والزحام أمام المنافذ والسلاسل الغذائية الكبرى.

وأضاف مساعد الوزير في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المواطن يستطيع الدخول «أون لاين» إلى المعرض وتحديد السلع الغذائية التي يحتاجها من خلال شركات التسوق الالكتروني المشاركة في المعرض والتي يصل عدد مندوبيها لأكثر من الفي مندوب، مع التأكيد أن جميع السلع الغذائية التي تعرضها هذه الشركات خاضعة لنسبة الخصومات المدرجة في المعرض والتي تتراوح من 25%- 30%.

وأشار حسام الدين إلى أن المنافذ التي لم تلتزم بالخصومات المعلن عنها ضمن معرض «اهلا رمضان»، بلغت في اليوم الأول 65 منفذا، تم ضبطهم من خلال عمليات الرقابة والمتابعة اليومية من جانب الوزارة، مشيرا أنه تم شطب تلك المنافذ واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بموجب القرار رقم 330 والذي تصل العقوبات في حدها الأقصى إلى الحبس 5 سنوات، وتحويل المخالفين إلى نيابة آمن الدولة طوارئ، كما تم التشديد على المعارض المشاركة على ضرورة وضع علامة بأسعار المنتجات بعد الخصم.

وأضاف مساعد الوزير، أن معرض «أهلا رمضان»، يشارك فيه عدد كبير من السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وذلك اعتباراً من الجمعة الماضية ولمدة شهر حتى ١٠ مايو ٢٠٢٠، في إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم.

وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عدد من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم الاتفاق مع أكثر من ٧٩ شركة على وضع آلية بديلة لمعارض اهلا رمضان، نظرا لإلغاء المعارض، تضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية.

وأكد مساعد الوزير أن عدد منافذ ومعارض اهلا رمضان هذا العام تصل إلى ١٨٠٠ منفذ بزيادة كبيرة في عددها عن العام الماضي ومنها على سبيل المثال ٦٠ منفذا للشركة المصرية لتجارة الجملة، و٥٠ منفذ للشركة العامة لتجارة الجملة بالإضافة إلى كافة السلاسل التجارية الأخرى، كما تم تصميم موقع إلكتروني بوزارة التموين خاص باهلا رمضان يحتوي على كافة عناوين منافذ اهلا رمضان ومن المتوقع ان يتم إطلاقة مطلع الاسبوع القادم.

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ويقام اهلا رمضان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وبما يمثله من مصنعين وتجار ومنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، الذين ساهموا مع الدولة في المحافظة على ثبات واستقرار الأسعار.