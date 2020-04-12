شكرا لقرائتكم خبر عن «نيابة أجا» تبدأ التحقيق مع 24 شابًا في واقعة منع دفن طبيبة «شبرا البهو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت النيابة العامة في أجا بمحافظة الدقهلية، الأحد، التحقيق في واقعة منع دفن جثة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، 64 سنة، والتي توفيت داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث بورود بلاغ لمأمور مركز أجا بتجمهر عدد من أهالى قرية «شبرا البهو»، دائرة المركز لمنعهم دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف والتى توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وفشلت المفاوضات في إقناعهم.

انتقل مدير الأمن والمأمور وقوة أمنية من الأمن المركزي لفض تجمهر الأهالى بعد فشل جميع محاولات الإقناع بفتح الطريق أمام الإسعاف، وأطلقت القوات عددا من قنابل الغاز لتفريق الأهالي، وتمكنت سيارة الإسعاف من الدخول بالجثة إلى المقابر، تحت حراسة الشرطة، وألقت مباحث الدقهلية القبض على 24 من المتهمين بتهمة إثارة الشغب والتعدي على القوات ومنع تنفيذ القانون.

وفي سياق متصل، قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إطلاق اسم الدكتورة «سونيا عبدالعظيم عارف» على مدرسة شبرا البهو مركز أجا ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية، وذلك تخليدًا لذكراها وتقديرًا لعطائها.

وأكد محافظ الدقهلية أن الأطباء هم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير.

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